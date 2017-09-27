老廟深埋田中百年？ 專家勘查認定非古蹟

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟。（記者林宜樟攝）

2017-09-27 18:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉蘇厝村的大庄五福宮舊廟，因廟體埋在田中，僅剩屋簷，畫面驚人，因有深埋田中百年傳言而引發關注，有民眾發現廟體有鋼筋，也有民眾質疑政府機關未進行保存；嘉義縣文化觀光局回應，此廟經專家學者現勘，勘查發現現存廟體內有鋼筋，研判民國60、70年尚有整修，並未深埋田中百年，泥塑、裝飾等為近代工法，也非特殊，不符合古蹟認定標準。

五福宮沿革指出，該廟是清代康熙年間由蘇姓先民請來供奉，後來建廟後多次重修，民國48年87水災，五福宮因水災受損，政府整治河川建堤防，五福宮位於河道中央，因此信眾搬遷另建新廟。

而根據日人相良吉哉在公元1933年主編的台南州祠廟名鑑（以台南州祠廟台帳為基礎，加上1930年時複查各祠廟祭祀沿革而成）內容記載，蘇厝五福宮信徒約1500人，創立緣起不明，大正四年（公元1915年）9月由蘇貓獅、蘇乞、蘇財等人改建而成，建廟應有百年歷史。

舊五福宮去年埋在田中的畫面曾引發民眾前來探訪，最近也有不少民眾前往觀看，但有人發現廟體有鋼筋等建材，對廟宇年代感到疑惑。

嘉義縣文觀局表示，專家現勘現存屋簷，發現有鋼筋、鐵絲，另嵌入類似酒瓶的玻璃等，而泥塑、剪黏等為近代工法，應是經過整修，現存廟體約為30到40年，並不符合文化資產的古蹟認定標準；由於廟體結構已嚴重毀損，硬拉起會損壞更嚴重，不適合開挖，若有心保存，建議由社區規劃利用。

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟可見鋼筋。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟，專家現勘認為剪黏屬近代工法。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟，廟體內有鐵絲。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟，廟體泥塑內有鐵絲。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣六腳鄉蘇厝寮的五福宮舊廟，廟體內有玻璃酒瓶。（記者林宜樟攝）

台南州祠廟名鑑記載五福宮沿革。（記者林宜樟翻攝）