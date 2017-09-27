5部精彩兒童劇 中市屯區藝文中心10/1開演

台中市屯區藝文中心下半年假日廣場系列活動安排5場兒童劇，今天記者會演出片段內容。（記者陳建志攝）

2017-09-27 18:15

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心下半年假日廣場系列活動，以「世界童話」為主題，從10月1日開始到11月底，安排包括世界知名童話「白雪公主」，以及台中在地原創故事改編的「小犁喚醒金鯪鯉」等5部精彩兒童劇，還規劃小老闆跳蚤市集等活動，讓小朋友看戲之餘也能學會惜福愛物，今天舉辦記者會，歡迎大小朋友來看戲。

台中市政府文化局專委林敏棋今天表示，這次屯區藝文中心安排的假日廣場系列活動，以「世界童話」為主題，演出戲碼涵蓋國外和台灣，希望透過戲劇的方式，讓大小朋友走進童話世界中。

林敏棋指出，此次除精彩的戲劇表演，每場次也安排小老闆跳蚤市集活動，讓大小朋友體驗當一日老闆，在屬於自己的小小攤位上，將家中堪用的二手物品拿出來交換，學會惜福愛物。

屯區藝文中心秘書陳富滿表示，這5場精彩的兒童劇，從10月1日起開演，每場次當天下午3點半，分別在戶外露天廣場及茄苳樹區熱鬧展開，10月1日由「恬恬卡通人偶劇團」打頭陣，帶來世界知名童話「白雪公主」、10月22日由「偶偶偶劇團」帶來原創戲劇「花花森林的大麻煩」、10月28日「頑石劇團」演出由台灣原創故事改編的「小犁喚醒金鯪鯉」、11月12日「無獨有偶劇團」規劃了原創戲劇「桑可的暑假」，最後一場11月25日由「影響．新劇場」帶來親子互動戲劇「世界上最特別的自己」，歡迎大小朋友一起來看戲。

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