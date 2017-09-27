小女兒在中庭哭鬧不肯回家 樓上住戶竟丟滑板車下樓

2017-09-27 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽在臉書社團《爆料公社》發文指出，日前因為小女兒在社區中庭吵鬧耍脾氣不肯回家，樓上住戶竟扔「推車」（滑板車）下樓，差點砸到小女兒與當時抱著她的姐姐，後來發現，扔擲物品的住戶有精神方面的障礙，讓這名媽媽感到很無奈，詢問該如何是好。

這名媽媽在《爆料公社》po文並附上監視器畫面，表示25日下午4點剛接2位女兒下課返回住處時，小女兒在中庭扭動鬧脾氣不肯上樓，因此她叫大女兒去抱妹妹到電梯門前一起上樓。

就在此刻，不知道是因為小妹妹太吵還是其他原因，4樓一名患有精神病的住戶先朝樓下扔「罐子」後，竟又丟下一台「推車（滑板車）」，差一點就砸中這對小姊妹。

她事後跟管理室反映，大樓主委也都知道，但他們完全不管，隔天報警也沒用只能勸導，無奈詢問：「怎樣才能讓他強制就醫或者是請他家人帶他去醫院，因為我有跟他家人溝通過，他們是因為金錢上不允許所以沒有帶他去看醫生」。

不少網友紛紛留言：「砸中立委或立院院長就會開始立法了」、「通報社會局，強制治療吧！」、「這種華廈在中庭喧嘩超級大聲...」、「通常神經病打了就會變正常人了」、「任意丟東西下樓沒法管？台灣真的是無法無天」、「今天發瘋沒有法源依據處理，那麼你也發瘋去搞他們全家」。

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