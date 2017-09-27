高風險家庭兒少原力培育計畫 恢復自信及能力

2017-09-27 18:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高風險家庭的兒少因較為弱勢，對自己無自信，失去學習的動力，社會局今年首推「高風險兒少復原力培育計劃」，讓高風險家庭兒少能夠透過各項學習，激發出潛力，回復自信，但社會局雖讓兒少免費學習，要求家長接送及參與，才能走出高風險的危機。

社會局表示，根據調查，兒少高風險家庭的問題類型多半是經濟困難最高，其次為婚姻關係不穩定，而高風險的因素中，以家庭因素最多、社會因素次之，顯見經濟因素讓家長不得不努力工作，造成親子的疏離，孩子感受不到家人的愛，因而失去信心，導致不良的影響。

社會局今年首推「高風險兒少復原力培育計劃」，希望能透過該計劃，促成高風險家庭的父母與兒少關係緊密。

社會局表示，「兒少的復原力培育計劃」，分個案、團體及社區三方面來提供兒少的復原計劃，如發掘兒少的才藝，提供免費學習，但需要家長去接送及參與，透過接送過程及親子共同參與，讓彼此關係緊密，或透過團體的學習，不但讓兒少能釋放內心的世界，而家長更可透過作品，了解孩子的想法，目前已透過多個家庭福利中心及社會團體推動。

大甲區家庭福利服務中心便推出「少年pi的奇幻視界」，教兒少們學攝影，讓兒少們拍出自己想要拍的作品，再經過團體練習表達看法，由工作人員的正向回饋，來建立孩子的自信心。

北區家庭福利服務中心便以戲劇為計劃的主題，邀請團體諮商老師及助教，進行家長復原團體的帶領，將所有的故事編成一個「神秘劇」，讓成員分享自身的經驗，利用討論激盪出想法，而且是家長與兒少們一同參與，有利於增進親子互動。