保健》健身男教練自力戒菸都失敗 改找醫師治療7天就成功

2017-09-27 17:46

〔記者王俊忠／台南報導〕24歲王姓健身男教練已有6年菸齡，多次靠自己意志戒菸都失敗，今年因腰傷到成大醫院求診，意外看到戒菸海報，到家醫科戒菸門診就醫，醫師提供衛教與戒菸藥物，治療僅1週就戒菸成功。王教練直言，戒菸不能只靠自己意志堅持，尋求醫師從旁提供專業協助與藥物治療，才能事半功倍。

王教練說，18歲時受朋友影響成了癮君子，平均1天抽1包菸，後來覺得體能下滑、精神變差，萌生戒菸念頭，但靠著自己戒除意志，多次未能克竟其功，直到今年因病到成醫就診，人生才有好的轉變。

這位曾是藤球國手的健身教練指出，考量之前戒菸失敗經驗，兩個月前向成醫家醫部主治醫師陳全裕求診，配合專任衛教諮詢與用藥，1週後就不再想抽菸，但因戒菸有焦慮、煩燥等戒斷症狀，醫師給予王教練口嚼錠取代尼古丁癮，治療作業完全配合醫生。

王教練表示，自己不但不會再受朋友影響而抽菸；反倒會跟朋友同儕團體推薦戒菸的好處與治療方法。

陳全裕指出，絕大多數民眾，包括醫護人員，多認為戒菸成功的關鍵在意志力，吸菸其實是「慢性成癮性疾病」，要成功戒菸，除了動機，還要先排除3個主要障礙與困難，包括尼古丁成癮、心理依賴與習慣，其中關鍵的尼古丁導致戒斷症狀，需要醫療專業協助，單打獨鬥戒菸非易事。

成大醫院說，菸害對人體負面影響很大，戒菸能立即減少因吸菸造成的疾病與死亡，若能在35歲以前戒菸，死亡率會與非吸菸者相當。為幫助吸菸者戒菸，成醫家醫科在每週一至週五的上、下午開設戒菸門診，候診區並設有戒菸諮詢處，有需要的民眾可多加利用。

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