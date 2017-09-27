醫訊》搶救護士荒 臺大下學年在雲林開辦學士後護理系

破天荒！臺大下學年度起雲林開辦學士後護理系，歡迎報考。（記者廖淑玲攝）

2017-09-27 17:35

〔記者廖淑玲／雲林報導〕破天荒！臺灣大學下學年度起將在雲林開辦學士後護理學系，不分性別、年齡、大學畢業學系，廣開招生之路。

臺大開設學士後護理學系，今天下午在臺大醫院雲林分院虎尾院區舉辦招生說明會，由臺灣大學代理校長張慶瑞主持，預計從下個學年度開始招生每屆30人，盼能在地培育雲林地區的護理人才，因應長照及健康產業需求，臺大教務長郭鴻基直言該校的「新南向」就是完成雲林設校的目標。

張慶瑞表示，雲林開辦學士後護理系是該校首次在非台北以外的縣市獨立招生，歡迎所有希望培養第二專長者前來報名；護理系系主任胡文郁說，學士後護理系是獨立招生，不參加大學學測或指考，有書面審查、面試、情境考試等，特別重視報考者服務熱誠，大學在校成績也是一項重要參考，雖不限年齡，但也提醒考生需衡量自身體力。

本身是古坑人的護理系教授高碧霞今天也親自說明招生辦法，特別歡迎雲林年輕子弟加入，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調，院方除全力配合也會爭取雲林縣政府等行政單位提供獎學金，初步規劃提供10名學生最後一年每年10萬元獎學金，鼓勵大家報考。

立委劉建國期待台大早日落實雲林設校的承諾，並以雲林是醫療資源分佈不均的受害者，在地大專院校也沒有護理相關學系，希望臺大學士後護理系開辦後，推動雲林成為護理人才培育基地。

臺灣大學代理校長張慶瑞（中）以雲林開辦學士後護理系是該校首次在非台北以外縣市獨立招生。（記者廖淑玲攝）