新北眷村文化節開跑 「百味市集」雙十上桌

2017-09-27 17:35

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市眷村文化節系列活動10月陸續開跑，系列活動以「家」為主題概念，介紹眷村特有故事文化。開幕主活動將於雙十節當天，在三重空軍一村旁側光興公園舉行，由多道眷村小菜組成的「百味市集」將熱鬧上桌。

新北市政府文化局今天為系列活動開跑宣傳暖身。文化局長林寬裕說，三重空軍一村是新北市內難得保存完好的眷村保留區，現正執行修復工程中，預計明年下旬可完工，也因為修復工程作業，眷村文化節開幕主題活動場地，不同往年辦在三重空軍一村內，而是在其旁側的光興公園舉行；眷村建築可能會隨著時代更迭而改變或是消失，眷村文化卻能不斷地傳承，透過眷村菜、眷村口述故事，讓新一輩還有認識眷村的機會。

曾是三重空軍一村老住戶的蕭張世英、張錦春做了30多年老鄰居，搬離三重空軍一村後，現仍住同個社區。蕭張世英說，三重空軍一村的老鄰居感情都好得很，直到現在仍是常常聯絡，尤其眷村文化節的時候，都會相約一同回三重空軍一村走走聚聚；張錦春是眷村媳婦，民國69年搬入三重空軍一村，她說，眷村講求的就是互助相依和團結，那是一種文化，有很多故事可以說，眷村美食更是為人津津樂道。相關索票及活動訊息，有興趣的民眾可至新北市政府文化局官網查詢。