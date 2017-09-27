翻轉偏鄉英語教育 清中楊雅卿獲教育大愛菁師獎

2017-09-27 17:26

〔記者張軒哲／台中報導〕英文教師楊雅卿於台中市立清水高中服務18年，曾獲教育部優秀教育人員獎、全國Power教師獎以及教育部師鐸獎，本月再獲教育大愛菁師獎殊榮，今日受獎表揚，楊雅卿致力社區高中英語教育打響該校英語話劇社名號，耐心輔導特殊生，獲獎實至名歸。

楊雅卿在清水高中教師生涯中，歷任導師、英文科專任教師及英劇社指導教師等職。在課堂教學之外，她為了克服非都會型學校學生英語口說的障礙，創立英劇社，結合了英語學習與人文藝術，讓學生從演出中提升英語口說能力，也習得劇場專業知識，並藉由校內外正式公演，讓英劇社成為本校學生社團的熱門選擇。

在她指導下，英劇社曾以德國民間故事「翰姆林魔笛手」獲得全國國中暨高中英語短劇比賽全國冠軍，英劇社公演的成功經驗，也讓楊雅卿收到許多學校與媒體的熱烈邀請，她也不吝分享教學方法與人生經驗。

清水高中一名甫自學校畢業的女學生，因平日個性內向，幾乎不與同學交談，楊雅卿讓她跟在身旁學習英語，該名女學生今年順利考取南部一所國立大學就讀。

楊雅卿表示，回想起自己常在教學現場，鼓勵學生要勇於接受挑戰，開拓自己的視野，要讓自己的人生不虛此行。沒想到到頭來才發現原來學生就是自己一生的轟轟烈烈。看著學生們的成長與蛻變，成了教學最大的動力，是學生教導了我如何當一位老師和成為一位與學生共同成長的老師。

清水高中校長賴昭呈表示，楊雅卿個性謙沖，觀念新穎，勇於創新改革。指導英劇社忙碌之餘，還經常犧牲自己的下班時間鼓勵學校成績中下的同學保持信心與奮發向上，關懷輔導特殊生，稱她是教育界的菁英與典範當之無愧。