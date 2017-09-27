竹東鎮人口逼近10萬 地方爭設國民運動中心

2017-09-27 17:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹北市的國民運動中心26日上梁，預計明年7月完工；竹東鎮民代表會主席陳昌平為此在臉書上呼籲：「竹東也需要國民運動中心！」準備透過代表會提案，表達近10萬竹東鄉親也想要運動健身的心聲。

新竹縣政府表示，竹北市的國民運動中心規劃籌備多年，是縣內第1所國民運動中心，4億5000萬元的興建經費獲體育署補助2億元，其餘由地方自籌支應，接下來如果要在竹東蓋第2座國民運動中心，經費和用地將會是主要考量。

陳昌平說，很多竹東鄉親在得知竹北市國民運動中心將在明年7月完工，紛紛向代表們反映：「那竹東呢？什麼時候會有？」以竹東鎮目前人口逼近10萬人的規模，的確也該有1座室內的多功能運動場地，這個需求縣府和中央不能忽視，他會整合代表們的意見，在下次代表會開會時以提案方式來為鄉親們表達心聲。

陳昌平也說，新竹縣政府在竹東規劃的旅遊服務園區位於市區，面積約有3.6公頃，目前分別有向客委會爭取補助的客家音樂村計畫、向交通部爭取補助的竹東轉運站暨旅客服務中心計畫，如果能夠把國民運動中心也納入這個園區裡一併規劃，相信不但可以節省建設經費，未來建物的利用率也會很高，不會淪為蚊子館。

縣政府表示，竹東地方上對於旅遊服務園區的規劃，陸續以來一直有遷建鎮公所、婦幼及身障服務中心、托育托嬰中心、青少年育樂中心等需求，再加上國民運動中心，都可透過鎮公所提出綜合意見參與實際規劃，但目前構想是客家藝術村以半戶外式展演空間，結合旅遊服務中心和交通轉運站為主體。