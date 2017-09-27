高市稽查中秋應節食品 1件雞肉檢出動物用藥

2017-09-27 17:11

〔記者方志賢／高雄報導〕中秋節前夕，高市衛生局會同市府消保官，到轄內賣場、超市、餐飲業等地，抽驗市售中秋節應節食品及烤肉食具共計抽驗140件，其中1件雞肉檢出動物用藥，已要求販售業者下架，並追查來源，若確認肉品來源之畜牧場後移由權管單位辦理。

衛生局食品科表示，這次中秋應節食品抽驗140件，包含中秋月餅42件、餡料28件、烤肉食材（含蔬果12件、禽畜肉水產品及其加工製品22件）、食品容器具36件，分別檢驗衛生標準、防腐劑、農藥殘留容許量及動物用藥、食品容器具檢驗重金屬、螢光增白劑、耐熱性試驗、溶出試驗（塑化劑）等。

這次有1件雞肉檢出殘留動物用藥磺胺喹啉0.018ppm不符規定（其標準是不得檢出），其採樣單位是美濃雞肉店（高雄市美濃區合和里美中路8號），供應商是萬國山土雞。衛生局已要求販售業者下架同批產品並追查來源。

衛生局指出，磺胺喹啉是一種動物用藥品，用來預防、治療動物疾病，長期存在於人體內，會對人體免疫系統會造成傷害，影響腸道有益菌叢，甚至會產生抗藥性。

殘留動物用藥檢出不符規定，按食品安全衛生管理法可處6萬元以上、2億元以下罰緩，倘販賣商無法提供來源資料追溯，可處3萬元以、上300萬元以下罰鍰。以上稽查結果，可逕上高雄市政府衛生局網站食品衛生專區查詢。