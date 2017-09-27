係金ㄟ！「樓頂招樓下」 科技業攜手讓藝文走入校園！

2017-09-27 17:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕現代科技版的「樓頂招樓下」，一起讓藝文走入校園！

東碩資訊董事長曹賜正，連續兩年都選擇父親的家鄉彰化縣，贊助參與由研揚文教基金會推動的「藝術光點藝文圓夢計畫」，透過甄選方式，今年共有南興、東溪、永興、東山、伸東國小獲選，除了有繪本插畫巡迴展以外，還有3天2夜的台北藝術探索見學之旅，今天在南興國小舉行開幕典禮。

研揚文教基金會是由研揚科技捐贈經費所成立，從嘉義縣國小作為出發點，希望能夠讓藝文走入校園，種下藝術的種子；陸續擴展到其它縣市，東碩資訊則以企業認養的方式，認養彰化縣。

曹賜正說，他在高雄出生長大，但還是經常回到彰化拜訪親友，選擇彰化是完成父親的心願；由於研揚基金會跟東碩資訊都同樣位於新北市新店區同一棟大樓，研揚在5樓，東碩在3樓，對於研揚基金會推動的圓夢計畫相當認同，決定一起讓藝文教育走入國小校園。

「看到意想不到的回饋！」曹賜正表示，他去年看到學生參觀故宮、博物館後，寫出來的心得報告，都讓他相當感動，他覺得非都會區的小孩，只要給予機會去接觸，就可以啟發潛能，自己的小小付出，看到孩子眼神閃耀的亮光，內心感動不已。

魏明谷表示，彰化子弟事業有成，回饋家鄉，非常感謝，也對現代科技業「樓頂招樓下」一起做好事，給予最大的肯定。