讓偏鄉長輩好好吃飯 藝人瑤瑤號召接力捐款

藝人郭書瑤出席公益活動，響應偏遠地區長輩「好好吃飯」。（記者楊綿傑攝）

2017-09-27 17:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣東部地區的長輩送餐需求高達2成，有的甚至得花2小時交通時間才送得到，統一超商與門諾基金會、一粒麥子基金會成立社區中心，攜手提供偏遠地區長輩共餐、健康諮詢的服務，也邀請藝人郭書瑤擔任愛心大使，呼籲民眾捐出手邊零錢，就能將愛心接力到偏鄉，協助長輩們「好好用餐」。

自2014年起，統一超商與門諾基金會、一粒麥子基金會就開始推動東部弱勢長輩照護計畫，以包括「基金會中央廚房自製自送」、「較偏遠地區結合在地商家製餐及送餐志工」、「假日門市店長送餐隊」、「更偏遠地區鄰里共餐」等4種模式運作。今年起更在相對較遠的富里鄉設置「同樂村」、玉里鎮設置「部落廚房」，以此建立中繼站。

來自花蓮縣富里鄉東里村獨居的73歲潘阿公現身說，過去一個人常常都是隨便弄泡麵吃，參與門諾的同樂村後，不只加入共餐行列，同樂村也會幫長輩量血壓，做初步健康諮詢，也會提醒他吃藥，他非常喜歡這樣的感覺。

活動並邀請入圍金鐘的郭書瑤擔任活動愛心大使，她在觀看活動宣傳影片時，甚至感動落淚，因此號召大家可以將手邊零錢投入捐款箱，透過大家接力，讓計畫可以延續下去，幫助更多的長輩。