世博台灣館轉型兒童探索館 賴揆讚企業政府合作典範

2017-09-27 17:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府與聯發科技今天下午共同舉行世博台灣館轉型為「兒童探索館」的簽約儀式，將把被戲稱為地表最大捕蚊燈的台灣館轉為捕捉兒童創意與知識的探照燈，行政院長賴清德也親臨見證這場捐款簽約儀式，他說，這是樁大喜事，是地方政府與民間企業合作的最佳典範，他很榮幸能見證參與。

新竹市長林智堅今天也公開4個月前與聯發科技董事長蔡明介首次碰面針對台灣館轉型後的討論情形，他說，媒體形容他是靠「苦纏」功夫獲得蔡明介的首肯，但因這是對市民好的事，而蔡明介就是這個出手幫助市府的人，他很感佩，更開心聯發科技在新竹市創業20年之際，與市府合作，送給台灣及新竹市兒童一個大禮物，市府絕對珍惜這樣的捐款，貫徹董事長蔡明介所提的「體驗創造、無限可能」精神，讓台灣館成為孩子們最棒的兒童探索館。

聯發科技董事長蔡明介說，兒童探索館就是20歲的聯發科技送給孩子們的禮物，未來探索館將是座「知識的森林」，會有大書屋，也會有科技探索及劇場和表演場域，他希望在這裏的孩子享受知識的樂趣，讓這個過去被形容是巨大「捕蚊燈」的台灣館，成為一個捕捉世界和知識與創意的探照燈，讓孩子學習知識、發現樂趣並啟發夢想，創造無限可能。

行政院長賴清德也出席見證這場捐款簽約儀式，他說這是件大喜事，很開心看到民間企業與地方政府共同促成這件美事，他說，台灣館當年被用4億5888萬元標回來，其實是缺乏在地性，如今透過轉型及空間活化，且結合民間企業與政府，讓台灣館得到契機與改變，他非常開心，也相信市府團隊能把兒童探索館打造為兒童的知識與科技園地。

賴清德提到，聯發科在新竹市成立20年，他剛好擔任行院院長20天，他雖不想做院長20年，但會做好每天該做的事，他提到在施政報告中第一項就是由政府帶頭加薪，希望鼓勵企業也能加薪，他當場詢問聯發科技董事長蔡明介是否有此意願，蔡明介則點頭說說：「聯發科技每年都加薪」。

賴清德說，除了加薪，政府也會進行稅改政策，降低公司保留盈餘課稅的比例，從10%打對折降到只課5%的稅，希望鼓勵及帶動企業，政府也會全力排除投資障礙，包括水及電等障礙，加速大家共同投資台灣。

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