靜宜大學職涯輔導受肯定 獲教部評選銀等與銅等獎

2017-09-27 16:51

〔記者張軒哲／台中報導〕為打造學生就業機會，靜宜大學從教育部青年發展署「大專校院職涯輔導成果評選」中，脫穎而出，榮獲大專校院銀等獎、學生組銅等獎！校長唐傳義指出，靜宜創新透過班級、職涯及企業三導師，協助學生探索職業興趣、職能診斷；輔導學生撰寫職涯學習規劃書，並藉由職涯輔導活動，及28組創新創業團隊，為企業找人才，為學生找未來。

教育部青年發展署今年首度舉辦「大專校院職涯輔導成果評選」，藉由評選及表揚，激勵學校、學生及職涯輔導人員，並進行觀摩分享，以精進各校職涯輔導效能，今年共7所學校、6名學生及7位教職員獲獎。靜宜大學主任秘書簡義信表示，該校透過四年一貫就業培力計畫，強調學生的畢業即戰力，建置大一探索、大二確立、大三強化、大四接軌、畢業生媒合等不同階段的培力活動，也開闢校園專屬人力銀行「就業達人網」及「靜宜千里馬」人才庫，不僅服務企業，並主動推薦「靜宜新秀」給業界，締造學生、企業與學校三贏新局。

校友聯絡暨就業輔導室主任張愛卿表示，靜宜新創校級「職輔微學分課程」、「大四生特色履歷」輔導，讓學生提前儲備就業競爭力，降低學用及勞雇期望落差。靜宜也首創「菁英人才就業培力」計畫，出版《靜宜新秀》刊物，主動推薦徵才企業，強化就業鏈結力。值得一提的是，靜宜獲教育部104-106學年「大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫」補助，為弱勢生提供全方位輔導。

榮獲學生組銅等獎的英國語文學系大四彭慧鈴說，參加職涯輔導前，尚未確立未來的目標，現已立定未來要成為英語幼教老師。她除關注學校提供的校外實習資訊，也不斷提升能力，考取外語證照，具備職場的能力與態度，為未來做準備。