台中輔具資源中心有3處 民眾歎看得到卻借不到

2017-09-27 16:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市共有3處輔具資源中心，但有民眾反映，最近因親友受傷需使用氣墊床，到3處輔具中心租借卻都碰壁，有的輔具中心裡明明看到多張氣墊床停放在走廊上，但詢問中心，一下說有人預定了，一下說因需檢修消毒，沒有空床可借，引發民眾質疑；社會局表示，將了解改善。

台中市在南區、潭子區及沙鹿區共設有南區、北區及海線等3處輔具資源中心，提供民眾租借氣墊床、輪椅、助行器等，費用十分便宜，以氣墊床為例，只需保證金2000元及每月租金800元，最長可租用半年，若有需求可再延長一個月。

因身心障礙者、失能老人等購買輔具，市府會提供1萬多元補助，許多民眾不想使用二手輔具，皆會向市府申請補助，社會局則鼓勵民眾以租借方式，避免資源浪費；目前輔具資源中心的輔具多數來自民眾捐贈，經技師等檢修消毒後再提供民眾租借使用，中低收入戶則可免費。

但有民眾因親友跌倒受傷，短期內行動不便，需使用氣墊床，近日詢問3區輔具資源中心卻都借不到，3中心皆表示，全部氣墊床皆已出借，甚至還有人員在等候，但民眾到北區資源中心卻見停放有多張氣墊床，「看得到、借不到」，不免質疑其中有鬼。

台中市北區資源中心物理治療師孫沛義表示，該中心共有兩百多張氣墊床，目前皆已出借，放在中心的氣墊床，有的是民眾剛捐贈或民眾使用後返還，因現有氣墊床多採環保材質，使用兩年就會出問題，民眾捐贈或使用還回後，得經檢修清潔及消毒，確認無礙後才能出借，因儲放空間及人力不足，才會出現民眾看得到卻借不到的情形。

但民眾反映，3資源中心各自為政，輔具未互相流通，而且明明有床卻無法出借，顯見管理流程還有很大改善空間；社會局表示，將了解後設法改善。