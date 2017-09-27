賣地助家貧選手 屏東拳擊推手30年拉拔人才無數

老教頭曾鵬基（中）對拳擊的熱衷和執著，帶動屏東縣拳擊運動的蓬勃發展。（教練林源提供）

2017-09-27 16:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾獲得師鐸獎的曾鵬基，民國69年在內埔鄉崇文國中成立拳擊隊，期間捐錢捐地培訓選手，10年前退休後，曾鵬基把拳擊訓練交棒給學生林源，並持續關注屏東拳擊發展，每到比賽季節，曾鵬基總會塞紅包給教練，請他幫選手們加菜，屏東體壇人士公認，如果沒有曾鵬基如此的熱衷和執著，屏東縣拳擊運動的成就不會有今天的蓬勃發展，崇文國中拳擊隊教練林源也特別在臉書發文，號召學生在教師節感謝恩師。

林源說，曾鵬基在民國67年開始於滿州國中指導拳擊，短短兩年就有優異成績，當時帶著國中生參加社會組比賽，在台灣區運中拿下1銀1銅成績，跌破大家眼鏡，也讓屏東拳擊開始受到注目，69年調至崇文國中服務後，揭開了崇文輝煌的拳擊史，從70年開始前進全國拳擊比賽，獲得超過10次的團體冠軍。

因為曾鵬基帶出的選手表現優異，他還曾獲選為北京亞運、亞洲盃等比賽的國家隊教練，但因屏東地區的基層教練人數不足，他放棄了好幾次出國擔任教練的機會，他說，留在地方，培養出優秀選手是更重要的事！

今年65歲的曾鵬基，過去還曾賣地幫助家境貧困的選手，雖然退休10年了，但在屏東各個拳擊場邊，仍常能看見他的身影，不僅帶著水果為選手加油，更會在賽事期間塞紅包給教練，要教練幫選手們補充維他命、加菜。

曾鵬基強調，選手在比賽中打不好沒關係，但品德一定要好，很多行為偏差的學生，因為練了拳擊有很大的轉變，他覺得這是他的使命，也是他最大的成就感。

林源說，對他來說，曾鵬基如師如父，退休後接棒給他，除了他留在崇文國中培訓選手，還有九如國中的老師林世明、里港國中教練簡基煌、新竹縣三民國中老師林壯蔭等人，都是曾鵬基的學生，各自在各自的學校為台灣拳擊努力。

林源說，雖然老師退休了，但常常到場邊為選手加油，並耳提面命說明品德的重要，適逢教師節，所以特別帶動學生們，透過電話、卡片等方式，表達心中對屏東拳擊恩師的感謝。