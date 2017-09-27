知本污水廠污泥處理費漲近5倍 污泥含水量卻高達83％

2017-09-27 16:10

［記者黃明堂／台東報導］台東縣審計室今天針對台東縣府理污水下水道營運提出多項失，除了接管率低，知本水資源回收中心污泥清運單價大漲4.68倍，污泥水含水量竟還達83%，仍有乾燥處理減量空間。縣府則表示，價格及含水量都屬合理。

台東審計室今天到縣議會進行「台東縣105年度總決算審核報告」，審計官李維銘對縣府施政成效提出多項建議，其中對污水下水道興建及營運直指污水處理效能偏低，亟待改善。

他說，縣府與建知本水資源回收中心，耗費4億3千多萬元，原預計接管戶數是2750戶，但至今僅完成475戶，縣府應積極提高接管戶數，並開徵使用費，以落實使用者付費原則。

審計報告進一步指出，知本水資源回收中心污泥清運單價在102年10月到105年10月間的單價是每噸2093元，此後即調到每噸9729元，大幅調漲4.68倍，污泥含水量卻達83％，縣府應辦理污泥減量及再利用，以節省污泥處理費。

縣府建設處長吳慶榮說，知本水資源回收中心並未強制民眾接管，多數民宅仍採用傳統的方式經化糞池處理後排到水溝；縣府城鄉環境工程科科長馬志安說，從未設定接管戶數是2750戶，第一期已接管475戶，接下來第二期將接管1500戶。

在污泥處理方面，馬志安說，全國各縣市都面臨污泥處理難題，一噸7千多元是合理價格，台東因無在地廠商，都由南部縣市而來，所以稍高，但在合理範圍。水污泥的標準含水量是80%，知本廠83％，並非很大的誤差。