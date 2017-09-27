新埤國中除草再出招 種下500株香蕉

新埤國中號召全校師生，在校園種下500株香蕉，希望解決草患並帶入食農及生命教育。 （記者邱芷柔攝）

2017-09-27 16:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤國中為了除雜草想盡辦法，除了人工割草，還曾用過「養羊吃草」法，今年透過農業職群的技藝課程，希望利用香蕉葉的高遮蔽性抑制雜草生長，今天校方號召全校師生，在校園種下500株香蕉，解決草患也帶入食農及生命教育。

新埤國中校地面積達6.3公頃，綠地面積遼闊，因氣候適合雜草生長，平均每2個月整座校園就會被雜草掩蓋，過去校方還曾養羊除草，但最後卻因草長得太快，羊來不及吃完而宣告失敗，屏東縣政府每年更核撥15萬元經費讓學校除草。

校長蘇傳桔表示，在有限的經費下，校方多管齊下尋求解決方法，今年開設農業職群教育學群，以友善農地的有機種植方式種下500株香蕉，一方面抑制雜草生長，一方面讓友善環境的農耕方式從小扎根。

農業職群指導老師陳秀麟說，這次課程規劃了從產地到餐桌，希望帶孩子親自參與體驗，從食農教育衍生到生命教育，讓學生從小苗培育，從對作物的尊重、關懷和愛，衍生到家庭與社會中。

新埤國中師生們在種植前，還舉行了開工動土儀式，祈求栽種順利，學生們分組施肥、放苗打造校園有機農園。

蘇傳桔說，許多學生是農家子弟，加上孩子們不排斥農業課程，因此開設農業職群的技藝課程，希望讓學生在課程中學到最新的農法和概念，並將這些概念帶回家鄉實踐，提高作物的經濟價值，這是回饋鄉里的最佳途徑。