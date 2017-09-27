人文國中小收費沒入庫 家長控沒繳費像被公審

2017-09-27 16:15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學遭家長投訴，收費沒進校庫，由單一家長代收，經費去向不夠透明，今更有家長爆料，如未繳費被其他家長知道，同儕的壓力與異樣眼光，讓她感到像在被「公審」；校方指出，將與縣府研議，找出最適合的收費方案；縣府表示，將要求校方，收費遵守法治，避免爭議。

頭城鎮人文國中小創校已15年，是宜蘭縣政府委外的「公辦民營學校」，與縣府簽有合約，原由佛光山文教基金會於民國91年承辦校務，97年由人文適性教育基金會接手，目前有280名學生。

由於近期有部分家長投訴，人文國中小收費沒有入校庫，金流不明，宜蘭縣政府教育處展開調查，認定人文國中小確實沒有合法管理收受的費用，明顯違背宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例的規定，限期校方1個月內改善，並將召開宜蘭縣教育審議委員會，決定是否與該校解約。

有家長向本報爆料，學校1年有4個學期，他讀小4的孩子，除了繳交1學期3000元的學費，也陸續有1名家長酌收啟蒙班級助學金費用，一開始1學期約4至5000元，最後兩學期增加至8000至9000元，1年下來除了學費多繳了2萬多元，這些收費她都沒有同意。

由於收費是需開班親會決定，在大多家長同意繳交下，她為了孩子，想避免異樣眼光，在不得已的情況下繳交了費用，這樣的收費模式讓不願意繳費的人，像是被「公審」一樣，感覺非常不舒服，她認同學校的辦學理念，但這樣不合法的收費實在不妥，所以這學期就將孩子轉走。

人文國中小家長會長韋婷珊回應，沒有逼迫家長非繳費不可，收費的家長也不曾公布沒繳費的名單，學校有別於一般的學校，1年有4學期，每學期的時間較短，如果收費照縣府的規定走，老師這邊先抓預算，再送到縣府走行政流程，走完流程時，短短的一學期早已結束，將與縣府協商，找出適合學校且合法的收費方式。

縣政府教育處指出，收費問題涉及人民的財產權，校方或家長會不該因行政程序繁瑣，就想便宜行事，學校收費沒有法制化，是造成爭議的主因，除限期校方1個月內改善這個問題，縣府下個月16日將召開教育審議委員會，討論如何解決相關爭議，也不排除解約的可能。