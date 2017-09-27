寒士提早過中秋 收好禮能遮陽蔽雨

2017-09-27 15:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局與人安基金會台中平安站今日辦理「寒士慶中秋」的活動，共邀請300多位寒士一起提早過中秋，除了贈送每年都會必贈的日用品、柚子等的「寒士保佑包」，還舉行剝柚子比賽，讓寒士們有家的感覺。

今天的活動在東區公所二樓的活動中心舉行，除了贈送內衣內褲沐浴用品等「保佑包」外，還提供義診、義剪，由於人安服務對象中，老殘寒士佔66%，因年老體衰、身體殘疾，走路需要支撐物，因此今年首次準備拐杖傘，讓寒士支撐身體、遮陽擋雨，成為他們的支柱，扶持健康。

社會局副局長陳坤煌、市議員邱素貞今天也到現場，與寒士提早一同過中秋節。

人安除了服務街友，也服務經濟弱勢及單親媽媽，給予安置及協助，度過難關，更協助願意重返社會的寒士們找工作，重返社會。

一位59歲的王姓市民，從事保全業7年，獨居，今年3月時在家跌倒後，腳受傷多次開刀無法痊癒，在無法工作的情況下，醫藥費及租屋生活費漸壓垮他的生活，付不出房租而露宿街頭。

有一天王姓市民因受傷未癒路倒街頭，被救護車送到醫院，護士建議尋求人安協助，而王姓市民便安置在人安，最近已找到工作，他說，一旦發薪水就自己租房子，很感謝人安半年來的照顧，讓他有機會重生。