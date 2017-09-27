肉燥飯、炒米粉...國泰航空台港航線10月起機上推熱餐

國泰航空將推出新飛機餐，今天宣布將自10月1日起至12月31日，3個月間於台港航段改變餐點，每天共約10航班提供熱餐與礦泉水。（記者陳宜加攝）

2017-09-27 15:52

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰航空將推出新飛機餐，今天宣布將自10月1日起至12月31日，3個月間於台港航段改變餐點，每天共約10航班提供熱餐與礦泉水，國泰過去僅提供牛肉捲、豬肉捲等輕食包。國泰表示有不少旅客反映，以客為尊而做出改變。

從台灣出發的熱餐內容有台式肉燥飯、黑瓜香菇雞飯、台式肉燥炒米粉，都是台灣味；香港出發則有焗豬扒飯、葡汁雞飯、叉燒飯等，每15天更換菜單。

國泰也透露，港龍航空近期宣布購買32架新機，2020年起至2023年交機，取代現役機隊15架A320與8架A321；國泰目前則已接收18架A350-900客機，投入各航線服務，預計今年底前完成22架新客機接收，機齡平均僅5年。

國泰表示，將於今年12月1日起至明年2月28日，增開羅馬基督城每週三班，歐洲航線曼徹斯特、馬德里、巴黎等航線也都會增班；另外，明年夏季將陸續開航香港─布魯塞爾、都柏林、哥本哈根等三航點。至於短程航線，也將根據市場需求調整，將於10月29日起增加台北─東京成田機場航班，每天兩班往返。