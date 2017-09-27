阿里山鐵路與英國威爾普蘭菲爾締結為姊妹鐵路

阿里山森林鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路今日締結為姊妹鐵路（中央社）

2017-09-27 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕林務局長林華慶今日代表台灣阿里山森林鐵路與英國「威爾普蘭菲爾鐵路」代表史蒂芬克魯（Stephen G. Clews）主席，正式簽署合作意向書，雙方正式締結為姊妹鐵路，這是阿里山森林鐵路的第七條姊妹鐵路，也讓台灣鐵路國際交流再下一城。

締結儀式今天在阿里山森林鐵路嘉義車庫園區舉行，在英國貿易特使佛克納勛爵（Lord Faulkner）見證下，為二條相距遙遠的鐵路，牽起友誼的雙手。位於英國威爾斯的「威爾普蘭菲爾鐵路」（Welshpool & Llanfair Light Railway），於西元1901年開始興建，1903年通車營運，中間曾二度停駛，直至1963年才在熱情鐵道迷和民間團體的努力下復駛。威爾普蘭菲爾鐵路與阿里山森林鐵路一樣，都是軌距僅762毫米的窄軌鐵路，但不同於阿里山小火車穿梭於山林間，英國的小火車則是行駛於丘陵上。

農委會副主委翁章梁致詞表示：這兩條鐵路蘊含豐富的人文風情、歷史文化與自然生態，可以體驗不同的時光旅行。林華慶局長則指出，阿里山森林鐵路是台灣非常重要的文化資產雙方，今天簽署合作意向書後，也將針對雙方的鐵路保存、管理、永續使用等方面交流，也會秉持善意、平等、互惠的原則，結合雙方資源，共同行銷這兩條鐵路。

阿里山森林鐵路目前已經分別和日本、瑞士、印度和英國共七條鐵路締結成姊妹鐵路，對於拓展鐵道外交，增加國際能見度和友誼，有極大助益。