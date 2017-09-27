8、9月降雨創低 桃園、台南水情燈號藍轉綠

石門水庫水位持續下降，原本被蓄水淹沒庫區的土地公廟又漸漸浮現。（資料照，記者李容萍攝）

2017-09-27 15:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣8、9月原本應是豐水期卻降雨偏少，根據水利署資料顯示，主要水庫集水區降雨量僅為歷年平均2至5成，如石門水庫近2個月僅有2成、曾文水庫僅3成出頭最為嚴重，部分地區降雨量甚至創下70年來新低，因此水利署也宣布，將於10月1日起，調整桃園及台南地區水情燈號，從水情正常的藍燈，轉為水情稍緊的綠燈。

水利署表示，今年自8月份起，颱風未至，導致降雨量偏低，依據氣象局統計，今年8月至前天，有13個平地站累積雨量為70年有紀錄以來最少，整體來說主要水庫集水區降雨量僅為歷年平均2至5成，其中北部石門水庫累積降雨169毫米，為歷年同期平均20%，南部曾文水庫累積降雨316毫米，為歷年同期平均31%，降雨均不如預期，全台主要水庫蓄水量均持續下降。

但過往經驗，台灣11月就將進入枯水期，而氣象局也預估未來一季雨量正常至偏少，因此水利署今召開「106年下半年供水情勢檢討第3次會議」決定桃園及台南地區自10月1日起水情燈號由水情正常藍燈轉為水情稍緊綠燈，並同步成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組因應。

水利署表示，事實上已經與所屬各區水資源局自8月起至今已召開18次水情檢討會議，相較往年提前2個月檢討因應，希望藉此提醒民眾乾旱示警，並努力維持年底民生及產業供水均正常。