桃機旅客報到櫃檯再增 第二航廈南側三樓報到更方便

桃園機場9月27日上午10點舉行第二航廈擴建北側工區舉行上樑及南側三樓擴建報到櫃檯啟用典禮，未來將可提升旅客報到空間。（記者姚介修攝）

2017-09-27 15:58

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場今天上午舉行第二航廈擴建北側工區舉行上樑及南側三樓擴建報到櫃檯啟用典禮，未來將可提升旅客報到空間。

這次擴建是在有限資源下擴充航廈利用空間，南側空間擴建工程歷經1年10個月完成，27日除了南側擴建空間完工啟用外，相對位置的北側擴建工區27日也在相關單位的祈福後隆重上樑，未來南北兩側全部擴建工程全部完工後，二航廈年旅運容量將可由原本1,700萬人次，增加500萬人次至2,200萬人次，滿足桃園機場成長需要，提供旅客更優質的服務空間。

桃園機場為配合今日啟用的南側擴建區域，新增設22至24號報到櫃檯島區，原位於第二航廈3樓出境大廳南北兩側團體報到及中央區域報到櫃檯島區的编號，9月27日起也由原來的第1至18號，調整為第5至25號，而新的第1至4號櫃檯目前暫不設置，將於未來北側擴建工區完成後再進行設置；機場公司對此也已經同步調整航廈內所有相關標誌及飛航資訊顯示器等設施，也特別提醒所有旅客注意。

二航廈擴建工程北側上樑及南側啟用典禮，由交通部航政司長陳進生、桃園市長鄭文燦、機場公司董事長曾大仁、總經理蕭登科及機場海關、移民署、疾管署、動植物檢疫及航警局、航空公司聯誼會、觀光局等駐站代表們也共同出席。

擴建前之第二航廈原設計概念為鷹之意象，擴建完成後，象徵雄鷹之南北雙翼向外伸展，展現大鵬展翅、飛鷹翱翔氣勢，本工程除能大幅提昇航廈空間效益，也讓桃園機場在第三航廈完工前，得以持續提升服務品質，嘉惠更多旅客，許多航空公司對這次可以順利在營運中完成工程的模式也指出，其實不用封閉也可以擴建的目的。

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