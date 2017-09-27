淡江大橋5次流標 3度公告經費、工期較最初增5成

2017-09-27 15:38

〔記者李雅雯／新北報導〕淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及其聯絡道路第三標新建工程」，先前皆因「零廠商」投標而5次流標，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處2次檢討標案內容，再次追加工程經費，將工程經費94億元追加到124.98億元，工期也從60個月延長到68個月；該案將在11月16日做第一階段開標，審查廠商資格。

淡江大橋工程相接八里區、淡水區兩端，橫跨淡水河口，此工程標案共分3標，第一標、第二標分屬八里區、淡水區兩端引道工程，主橋段為第三標。主橋段工程在第一次公告時工程經費為85億元，工期45個月，經過3次流標後，主辦單位檢討標案內容再行第二次公告，經費金額調整為94億元，工期也拉長為60個月，卻仍因零廠商投標2次而流標。今天做第三次公告，內容工程經費為124.98億元，工期為68個月；相較於最開始的第一次公告，等於經費追了40億元，增加幅度47.06%，工期變為1.5倍時間。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處代理處長陳松堂指出，經費追加主要考量因素在於淡江大橋「變胖」了，現有淡江大橋規劃和最開始有所不同，例如，本來自行車和行人共用通道寬度僅留了1.5到2公尺，後來修改成為預留5公尺；另外近來原物料鋼筋、鋼材價格走高，工程成本增加，加上一例一休等人力成本因素，顧問公司綜合評估出這樣的追加數字。

陳松堂另也提到，淡水河口施工，淡江大橋恐將面臨東北季風、颱風季節等天候因素影響可施工日，先前標案多次因零廠商投標而流標，造訪廠商後也了解到工期長短是投標顧慮，也在這次將工期拉長到68個月。