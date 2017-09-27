新竹高鐵商業區暐順經貿大樓啟用 空橋直達兩鐵

2017-09-27 15:35

［記者廖雪茹／新竹報導］樓高99.9米、斥資30億元打造的暐順經貿大樓，今天落成啟用，經由空橋可直達六家火車站和高鐵新竹站，成為竹北高鐵特定區的新地標！董事長林清和表示，多功能商場年底試營運後，將帶動周邊生活機能蓬勃發展，預估可望創造逾2億元年收入。

在新竹經營已逾30年的暐順營造，看好新竹高鐵商業區的經濟發展潛力，2013年取得交通部高鐵局地上權50年的開發經營案，擁有優先續約20年的權利，2014年4月動工，今年9月拿到使用執照，今天落成典禮，新竹縣長邱鏡淳、前縣長范振宗、前新竹市長施性忠和竹北市長何淦銘等政商人士雲集。

暐順經貿大樓為一棟地上20層、地下4層的建物，外觀營造Nature Style的場域。林清和說明，1到5樓規劃6+ PLAZA購物廣場，6到13樓作為商辦空間，14到20提供商旅、觀光住宿與餐飲服務。B1到B4另設生鮮超市和606個汽車及360個機車停車位，方便辦公、通勤、購物的民眾停放。

林清和說，多功能商場年底試營運，將引進休閒、風格名品店，3樓規劃兒童遊樂、才藝學習、居家生活，4到5樓則是特色餐飲區，預計將有75個品牌廠商進駐。目前招商作業已完成簽約6成。估計年收入2億到2億4000萬元，營運計畫預估17年攤平成本。

暐順營造表示，首波營運啟動6樓的商辦公室，委託雷格斯-Regus經營管理，雷格斯在全球120個國家900個城市擁有3000個聚點，按客戶需求的空間、人數與辦公室型態提供一應俱全的長短期服務式辦公室。酒店式公寓則由安捷國際公寓負責經營，預計規劃126間套房。

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