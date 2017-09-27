醫界關切空污 辦「無煤台灣」研討會邀賴柯涂

為空氣而戰！用超大口罩來表達對「無煤台灣」的強烈決心。（記者劉曉欣攝）

2017-09-27 15:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2017為空氣而戰！

關心空氣污染不再只有環保團體，今年中華民國醫師公會全國聯合會也挺身而出，除了通過設立「空污關懷小組」，也將與台灣健康空氣行動聯盟共同主辦「無煤台灣、永續健康」研討會，也直接點名醫師出身的行政院長賴清德、台北市長柯文哲、嘉義市長涂醒哲，一起為全民健康，為空氣而戰！

中華民國醫師公會全聯會代表、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，該會有46000多個醫師會員，其中，賴清德、柯P、涂醒哲都是會員，希望如果無法親自參加，也能派人參加，讓台灣能夠朝向無煤台灣目標前進。

葉光芃強調，醫師基於社會責任，關心空污對於國人造成的健康效應，空污影響的全民健康，燃煤不只是影響空氣，也會對土地、水、農作物造成影響，除了研討會外，也邀請國際護水聯盟專家來台舉辦「煤灰水質檢測工作坊」，共同關切燃煤電廠空污以外的土污與水污的問題。

葉光芃強調，空污是健康議題，去年英國就有組成「英國因應氣候變遷空污醫療聯盟」，這個聯盟成員包括有16萬個醫師會員的英國醫師協會以及護理界，共同提出改善空污的6大建議，其中，就是「淘汰煤」就是對於改善健康、環境最有效益的做法，因此，英國已宣布2025年全面淘汰燃煤電廠。

彰化縣衛生局長葉彥伯、台灣健康空氣行動聯盟副理事長黃人修、彰化縣醫師公會理事長巫喜得，也共同強調，空污已造成海陸空的全面污染，更是對人體健康造成威脅，必須正視空污的危害。

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