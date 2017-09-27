中秋禮不送柚不送餅 中義獅子會送繪本給慢飛天使

2017-09-27 15:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕透過書本圖畫的刺激，有助於慢飛天使的療育，台中市中義獅子會號召國際獅子會300-C1區內，共14個分會的會長們共同響應，募集了15萬2千元捐贈近500冊繪本及書車，今日捐贈給家扶台中發展學園。

家扶台中發展學園共服務64位0到6歲的慢飛天使，許多慢飛兒童們因語言發展遲緩的緣故，影響其溝通表達和人際互動，普遍都有語言治療的需求。

每逢中秋節一般都送月餅水果禮盒，但台中市中義獅子會卻贈送給台中發展學園的孩子們一份不一樣的禮物，號召國際獅子會300-C1區內共14個分會的會長們共同響應，募集了15萬2千元，購置捐贈近500冊繪本及書車，要送給家扶的慢飛天使，一個充滿書香味的中秋節。

今天中義獅子會到台中發展學園，將500冊繪本及書車贈送給家園300-C1區總監葉浴堅，亦到場關懷慢飛兒童，他表示，希望在中秋節前夕，幫助家扶基金會台中發展學園的64名的慢飛兒童，實現夢想書車計畫，透過親子繪本共讀，提供更豐富的語言學習環境，增進溝通動機及與人互動的能力，讓療育效果從學園延伸到生活中，讓中秋佳節增添親子閱讀趣味。

台中市中義獅子會會長胡文生表示，特依據孩子的能力挑選適合的繪本，如感官知覺操作類型的繪本，提供孩子視覺、聽覺、觸覺等多元的感覺刺激。

而故事情節類型的繪本，具備起承轉合的故事內容，提供孩子觀察前因後果、思考推理的機會，並藉由問答回應、描述故事的活動建立敘事能力，運用到日常中描述事件與生活經驗。

台中發展學園園長張緡鏐感謝中義獅子會的贊助，協助推動夢想書車計畫，放置特別為孩子挑選的繪本，增加孩子與家長的閱讀意願及便利性，並藉由親子共讀的氛圍，讓孩子從繪本中學習、成長。