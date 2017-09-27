魚貝類多吃有好處 研究：憂鬱症發病機率砍半

日本研究證明，多吃魚貝類可以降低憂鬱症發病機率。（資料照，路透）

2017-09-27 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕科學家已經證實多吃魚會變聰明，想不到新研究更指出還能防憂鬱症！日本國立癌症研究中心與慶應大學組成共同研究團隊，發現魚類跟貝類中的「OMEGA-3脂肪酸」具有預防憂鬱症的效果，這份研究今（27）日刊登於《自然》（Nature）旗下的期刊《轉化精神病學》中。

據《每日新聞》報導，研究團隊從1990年開始，追蹤了日本長野縣南佐久郡1181位40到59歲的居民長達25年，研究居民對19種魚類與貝類的攝取量以及憂鬱症之間的關係。研究團隊根據每日攝取量，由多至少將居民分成4個群組，發現每日攝取量第二多、平均值111克的群組，比起攝取量最少、僅僅57克的群組，其憂鬱症的發病率低了56％。

不過，攝取量最高群體的發病率只比第二名低了26％，研究團隊推斷，料理方式可能會是變因之一。另外，若將OMEGA-3脂肪酸細分，發現其中的「二十碳五烯酸（EPA）」與「二十二碳五烯酸（DPA）」特別具有降低憂鬱症發病率的功效。

Omega-3無法由身體自行製造，必須藉由食物或保健品來獲得，已經被證明能夠減少不正常的發炎、抗老、提升學習力與記憶力、調節神經機能與預防失智症，普遍存在於亞麻仁籽、核桃、芥花油，以及鯡魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等油脂多的深海魚中。