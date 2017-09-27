義診義剪送物資 人安為寒士提前慶中秋

2017-09-27 13:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕中秋節將屆，人安基金會基隆平安站今天在安和慈仁里民活動中心辦理「寒士慶中秋」活動，邀請240名弱勢民眾提前過節，現場安排義診、義剪及剝柚子趣味競賽等活動，並發放內有衛生衣褲、盥洗用品的「寒士保佑包」，陪伴寒士提前歡度佳節。

人安基隆站長周泉宥表示，服務對象中，年老體衰、身體殘疾者佔66％，每個保佑包內含除了月餅、柚子等中秋應景禮品，以及洗髮精、肥皂、牙膏牙刷、長袖衛生衣褲等盥洗用品及乾淨衣物，還準備拐杖傘希望讓寒士遮陽擋雨，成為他們的「支柱」。今年也以「保庇」為主題舉辦剝柚子比賽，並有表演團體帶領寒士齊唱一支小雨傘，盼以歌聲跨越各種障礙，讓寒士能健康迎向未來。

240名弱勢朋友中，56歲黃龍祥曾從事裝潢業，受到房地產景氣低迷影響，被裁員後一直找不到工作，一個人躲到山上一間破屋住了8個月，後來在海洋廣場睡覺時被周泉宥發現，轉介他從事舉牌等零工，平時也會協助人安基隆站炊煮工作，幫助其他弱勢，他說，現在生活已逐漸找回重心，不再漫無目標，會好好珍惜當下擁有的一切。

周泉宥表示，人安基隆站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介等8大服務，邀民眾每月100元，支持平安站常年服務經費，一起幫助「窮苦人」重新站起來，電洽：02-2427-3323。