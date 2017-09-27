台中老市場攤位大改造 挑戰百貨賣場

2017-09-27 13:55

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市最近出現一處開在百貨公司的傳統市場「第六市場」，成為消費、打卡熱點，讓鄰近的傳統市場感到壓力。第五市場丸東商號重新改裝，攤位走日式風格，並增設熟食加蓋、照明等設施，不但要挑戰百貨公司，也要爭取經濟部4星「樂活名攤」認證。

丸東商號自67年即在第五市場營業。手工現製丸類深受消費者歡迎，是台中著名老店，過去多次獲得經濟部中部辦公室評核為2星、3星樂活名攤，今年將挑戰4星樂活名攤，評核委員今天到現場實地評核。

丸東商號在台中市政府經發局、台中教育大學文化創意產業學系團隊輔導下，將攤位大改造，招牌、立面板全部更新，並將熟食加蓋，同時增加照明、產品品項說明，攤位充滿設計感，且更衛生、明亮、現代化。

丸東商號老闆李西東表示，既然百貨公司傳統市場化，傳統市場也要百貨公司化，希望藉由這次改造，翻轉消費者對傳統市場的刻板印象。

經發局指出，今年台中市共有25處市場報名優良市場；其中，已有11處市集通過2星認證、3處通過1星認證認證、7處辦理效期展延，新建國、第二、太平及大肚市場則待評核3星以上認證；攤位部分，共353攤報名樂活名攤，228攤通過2星認證、70攤通過1星認證，第二市場嵐肉燥與東光市場大山肉舖，分別通過4星及3星展延評核，尚有39攤將陸續進行3星以上評核。