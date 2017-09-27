僅次12.9K雪隧！蘇花改鼓音橋串聯兩隧道長12.6K

連結觀音及谷風隧道的鼓音橋，正展開箱樑推進作業。（蘇花改工程處）

2017-09-27 14:03

［記者張議晨／宜蘭報導］蘇花公路改善工程南澳至和平段為全線最長路段，其中，連結觀音隧道及谷風隧道、長60公尺的「鼓音橋」，因位於生態敏感區，工程處採用推進工法，自9月21日起展開箱樑推進作業，預計10月中旬完成北上線，今年底前完成南下線，完工後與觀音、谷風兩隧道串聯，長度將達12.6公里，成為全台第二長的公路隧道，僅次12.9公里的雪隧，並可大幅縮短車輛往來時間。

鼓音橋箱樑開始推進，預計十月底完成北上線，年底前完成南下線。（記者張議晨攝）

鼓音橋位在觀音溪谷生態敏感區，為實踐當初環評承諾，工程單位直接在鼓風隧道內組裝鋼樑，完成後再將全長60公尺、重逾230公噸的箱樑推進至定位。

鼓音橋箱樑直接在谷風隧道內組裝，工程難度高，對施工人員是一大考驗。（記者張議晨攝）

蘇花改工程處長邵厚潔說，鋼樑組裝困難、運送困難，加上當地位於峽谷地形，容易遭受強風侵襲，每次推進都必須非常謹慎，這也是全台首次嘗試以隧道組裝、推進施作的工法，因組裝、運送全程都在隧道內進行，對工程人員也是一大考驗。

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鼓音橋連接兩隧道，為避免隧道空氣於橋梁路段出現破口，影響隧道排氣效率，橋面裝有遮光百葉頂罩包覆橋梁，也讓谷風、觀音隧道及鼓音橋組成長12.6公里的公路隧道，只比雪隧短300公尺。