新好男人！殺豬公取3140個10元買金飾送妻

3140個10元硬幣排列桌上，讓金飾店業者看傻眼。（記者湯世名翻攝）

2017-09-27 13:18

〔記者湯世名／彰化報導〕新好男人！王姓男子日前抱著一個大豬公到彰化市美華珠寶銀樓，表示要殺豬公買金飾送給老婆做生日禮物，店家當場傻眼，當場把豬公開腸剖肚，總重23.55公斤共3140個10元硬幣排列桌上，整整3萬1400元，歡天喜地的買了金項鍊、手鍊。王男說他花了1年多存錢，就是為了這一刻，店家看了直呼：「開店60年沒看過這種景象。」店員還說：「真是好男人」、「他老婆嫁對人了」。

美華珠寶銀樓老闆周世強說，上星期六晚上還沒歇息時，突然走進來一名王姓男子，手上吃力的抱著一個紅色豬公，開口就說：「收不收硬幣，我要買項鍊？」讓他與店員看傻眼。

周世強用剪刀將豬公大卸八塊，裡頭滿滿的10元硬幣瞬間傾洩而出，店員趕緊將硬幣疊高成10個一疊，共排了31排多之長，經清點總額高達3萬1400元，以每個10元硬幣重7.5公克來算，總重23.55公斤。

王男說，他在心裡頭一直想買個好禮物送給老婆，這隻豬公天天餵，已經餵了1、2年，今天終於可以如願了。店家也體貼的為他貼選1條價值2萬9000多元的金項鍊，以及1條價值2100元的手鍊，讓他開心滿足的帶回家。

周世強說，他開店60年，從沒看過這種用3140個10元硬幣來買金飾的顧客，讓他大開眼界，也顯示這名王姓男子相當體貼又浪漫，前天他就把所有硬幣拿去存入銀行；店員也七嘴八舌嚷著「好浪漫喔！」「好感動喔！」「真是好男人」、「他老婆嫁對人了」

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金飾店家把豬公開腸剖肚，取出3140個10元硬幣排列桌上，整整3萬1400元。（記者湯世名翻攝）

金飾店家把豬公開腸剖肚，取出3140個10元硬幣，整整3萬1400元。（記者湯世名翻攝）