中秋烤肉何處去？ 北市開放23處河濱指定區域

中秋節即將到來，台北市水利處也於10月3日下午5點至10月4日晚上12時，開放成美左岸河濱公園、大佳河濱公園等23處特定區域讓民眾於中秋佳節烤肉。（水利處提供）

2017-09-27 13:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕中秋節即將到來，台北市水利處將於10月3日下午5點至10月4日晚上12時，開放成美左岸河濱公園、大佳河濱公園等23處特定區域，提供民眾於中秋佳節烤肉，水利處呼籲，民眾務必在在「指定區域」內烤肉，若在非指定區域烤肉，或活動有違反相關規定，經勸導而不改善者，可依照「北市公園管理自治條例」裁罰1200元到6000元；也提醒民眾發揮公德心，垃圾不亂丟，共同維護環境整潔。

水利處表示，依照「台北市河濱公園開放特別活動場地管理要點」，平時已有指定區域開放烤肉和野炊，中秋節再增加16處指定區域，今年共計23處指定區域可烤肉。水利處籲請民眾務必在「指定區域」內烤肉，為維護公園設施，勿在草坪或桌椅設施上生火烤肉，以免燒壞或燒黑草皮及公園設施物；烤肉結束後，請民眾務必確實熄滅火源，以免引起火災，廢棄的爐具、烤具、炭渣、灰燼或垃圾等不得隨意棄置。

水利處強調，若在非指定區域烤肉，或活動有違反相關規定，經勸導而不改善者，巡查人員可令其立即停止使用。經勸導而不改善者，巡查人員可令其立即停止使用，並依「北市公園管理自治條例」裁罰1200元到6000元。