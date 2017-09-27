台、成、中山3校合作 高雄成立材料國際學院

台大校長張慶瑞（左二）、成大校長蘇慧貞（左一）與中山校長鄭英耀（左一），今天在高雄市政府簽署合作意向書，將共同推動材料國際學院（記者王榮祥攝）

2017-09-27 13:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕國立台灣大學、國立成功大學與國立中山大學，今天在高雄市政府簽署材料國際學院合作意向書，將以中油原高雄煉油廠空間為基地，為台灣材料業界培育國際級專業人才，也替中央與高市府、聯手籌畫中的國家級材料循環經濟產業研發專區踏出第一步，首梯碩士專班預計明年九月招生。

台大校長張慶瑞、成大校長蘇慧貞、中山校長鄭英耀今天均親自出席，高雄市長陳菊、國策顧問何美玥、高市議長康裕成共同見證。

陳菊表示，金屬與石化等傳統原料產業，轉型走向高值化與循環經濟的材料產業，是全球大勢所趨，人才培育則是影響未來競爭力的關鍵。

陳菊指出，高雄傳統產業技術基底豐厚、聚落能量暢旺，正是未來材料科技人才教育、產學合作的首選，她代表市民、感謝三所頂尖大學願意在高雄攜手合作，整合優秀的資深教授、研究人員，在高雄創設國際級人才培育基地，希望能為台灣產業儲備下一世代競爭力。

陳菊除感謝三校、感謝中央、感謝相關研究機構與企業大力相挺，也特別向居中牽線的國策顧問何美玥致謝。

高市經濟發展局長曾文生強調，三校是首次合作，也是國內材料學術首次整合，他很感謝三校的氣度、宏觀，市府必傾全力相助。