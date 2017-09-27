都更獎勵不確定大 北市推全面行政審查制

林欽榮（中）今天開會宣布，北市將成為全台首創將△F5-1從過去的「審議制」調整為「行政審查制」，未來將訂定檢核表，減少不明確性、降低都更實施者風險，預計年底將修法上路。（記者鍾泓良攝）

2017-09-27 13:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕政府為了鼓勵都市更新推動，釋出多項都市更新容積獎勵，其中經常被詬病不明確的為審議建築設計、無障礙環境、都市防災的容積獎勵項目「△F5-1」。台北市副市長林欽榮今天開會宣布，北市將成為全台首創將△F5-1從過去的「審議制」調整為「行政審查制」，未來將訂定檢核表，未來建築師將依照檢核表檢討都更案，再送至都更處及台北市都更審議會幹事會審查，最後交由都更會大會備查，減少不明確性、降低都更實施者風險，預計年底將修法上路。

台北市都市更新容積獎勵共計有△F1至△F6等6大項，其中△F5分為△F5-1至△F5-6等6項，而各項獎勵容積皆有明確評定標準與計算公式，惟△F5-1獎勵額度僅規定上限值，實際核給額度由都更理審議會討論後決議，導致都更不確定性大，甚至可能在都更權利變換階段都還在討論，讓都更充滿風險。

林欽榮說，北市府今年初多次與台北市不動產開發商業同業公會及台北市建築師公會討論，針對更新基地內「建築設計」、「無障礙環境」、「都市防災」、「智慧建築」進行細項評定，市府接下來就會擬定出檢核表，送至都更會審議確認。他說，未來實施者可以獲得多少都更獎勵就不僅是由委員會討論，而是看是否達成各個項目來確定，而建築師、都更處及都更會都會為此把關。

而媒體詢問原本由都更會委員審議，現在又改成政府訂定檢核表及建築師簽證，是否可以說服項目合理，又是否會降低審議的彈性。林欽榮說，透過標準化，實施者可以獲得多少都更獎勵就不僅是由委員會討論，而是看是否達成各個項目來確定，建築師、都更處及都更會也都可以對此提出把關。

而媒體提到，若檢核表不夠明確，就失去標準化意義；然而如果檢核表過去精細，那麼是否會導致建築設計等難以量化的項目受拘限，降低創意彈性，讓每棟建築物都可能成為固定形式。

林欽榮則認為，他們並非10分就分成10個項目，而是可能有20個項目給予不同分數，而實施者可以依照不同基地條件去挑選可以執行項目去加總分數，反而可以讓設計更多元化；而詳細的檢核表還在設計，並會交由都更會討論，因此無法公布細節。