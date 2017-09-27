又傳供電危機！麥寮電廠燃煤見底 2機組10月底恐停機

麥寮電廠傳出燃煤額度見底，2部機組恐在10月底停機，影響120萬瓩供電，約3.6%的備轉容量率。（資料照，記者林國賢攝）

2017-09-27 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕麥寮電廠傳出燃煤額度見底，2部機組恐在10月底停機，影響120萬瓩供電，約3.6%的備轉容量率，台電盼經濟部能協調成功，否則各機組的歲修時程將重新調整，來確保供電。

據《中央社》報導，麥寮電廠3部60萬瓩機組以燃煤供電，但因今年夏天供電接連發生和平電廠倒塌、815大停電等事故，在全力配合供電之下，原本預估能運轉到今年11、12月的燃煤量，在10月底就告罄，1、2號機恐被迫停機，影響120萬瓩供電，約3.6%的備轉容量率。

雲林縣縣政府指出若生煤使用量用完後仍持續發電，將會處以10萬到100萬元罰鍰，二次開罰後仍不配合，將勒令停工，台電發言人林德福表示，麥寮2機組供電量大，盼「最好都不要降載，也不要停機」，目前經濟部也正進行協調。

若最後麥寮機組仍必須降載或停機，林德福說，原定從今年10月開始進行的各機組歲修時程將重新調整，並考慮再延長部分延役機組的服役時間，來確保供電穩定。

麥寮電廠有三部機組與台電簽有售電合約，這些機組今年沒排到歲修，依合約需全力配合供電，但若因燃煤用完而無法供電，台塑化將面臨台電數十億元巨額罰款，林德福重申，雙方原本就簽訂合約，會按照相關合約來處理。