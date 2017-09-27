遭爆大漲行李費 台虎澄清：其實是更優惠

2017-09-27 11:27

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航遭爆10月底將大漲行李托運費，從現行托運15公斤依航線收取390至750元，未來不分航線一律由750元起跳，恐讓旅客卻步。台灣虎航今天聲明，新費率為參考他航標準，回歸市場機制，7月底已公告新費率，持續與各界溝通。

台虎表示，10月29日後出發航班適用的行李托運費率，為參考他航收費標準，統一改以航段計費。相關調整已於7月21日發布新聞稿說明，同時，官網亦於7月25日公告全新行李托運費率，持續溝通新收費方式。

10月29日後出發之航班適用的全新優惠組合類型tigerlight、tigersmart、tigerpro亦提供旅客更多優惠的選擇。其中，「tigersmart」係先前「combo」的升級版，為單段基本票價另加850元，相當於原價82折優惠。

「tigersmart」的內容包括：免費10公斤手提行李、免費20公斤托運行李及免費虎厝邊（tigerbuddy）選位1次。

新增的「tigerpro」則是全新的產品，為單段基本票價另加1600元，相當於原價的52折優惠，內容除免費10公斤手提行李及20公斤托運行李之外，更包括了免費全區座位選擇1次、免費機內經濟組合餐食1份。若有變更航班日期（時間）的需求，購買「tigerpro」的旅客也有1次免支付變更手續費的機會，唯機票差額將另計。

台虎並試算，於台灣虎航官網上購買tigersmart票種，且需20公斤行李托運，則行李費用原價為850，旅客僅需支付850元打82折697元；另外，若旅客購買tigerpro票種，且需要20公斤的行李托運，則行李費用原價850元，旅客僅需支付850元打52折442元，其實是更加優惠。

台虎強調，藉由新的行李托運費率、票價類型，盼鼓勵旅客自主規畫行程並多加利用新型優惠組合類型，同時儘早完成托運行李額度的購買、越省錢。多元的選擇，旅客可依個人需求，選購最合適的票價種類。