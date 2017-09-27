新北多事故路口獲改善 三重重新、中正北路口碰撞仍多

透過增設機車左轉專用道的方式，新北市交通局希望減少機車交織碰撞。（新北市交通局提供）

2017-09-27 11:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局今（27）日在道路交通安全督導會報提報多事故路口改善成效，排名前10的路口經改善措施，事故件數減少60件，降幅達36％，以中和區中山路與建一路口降幅最高；三重區重新路與中正北路口碰撞熱點雖減少，事故件數卻未下降，交通局分析以直行與轉彎車碰撞為主，將提前實施車輛分流。

去年多事故前10大路口為1.永和環河東路與光復街口、2.板橋南雅南路與遠東路口、3.樹林中山路與保安街口、4.中和中山路與建一路口、5.三重重新路與中正北路口、6.新店復興路與順安街口、7.中和中山路與中正路口、8.新莊新北大道與思源路口、9.中和中正路與錦和路口、10.五股中興路與新五路口。

交通局分析事故形態，進行130項改善措施，包括增加機車待轉區導引線、增加導引標誌、增設左轉專用時相號誌、調整槽化島等，並加強取締車輛違規轉向；交通局科長陳建成表示，比較改善後3個月與去年同期事故，共減少60件，降幅達36％。

新北市交通局在板橋區南雅南路、遠東路口增設禁止左轉標誌。（新北市交通局提供）