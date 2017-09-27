秋老虎持續發威！ 台北高溫突破36度 上看37度

台北地區高溫已突破36度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-27 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局上午10時50分發布即時天氣訊息指出，今（27日）各地晴朗炎熱，目前大臺北地區高溫已達36度，並有37度以上高溫發生的機率；新竹、嘉義、基隆地區及馬祖亦有36度左右高溫發生的機率，提醒民眾需多補充水分並預防中暑。

中央氣象局公布的觀測數據顯示，到目前為止本日最高溫為36度，於上午10時52分在台北測得，氣象局呼籲外出民眾需做好防曬工作，並慎防熱傷害。