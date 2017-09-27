恐難「永放光明」！市售神明燈8成中文標示不符規定

消基會與經濟部標檢局合作，抽驗市面產品，發現高達8成中文標示不符規定，更有一件有觸電風險。（記者陳宜加攝）

2017-09-27 10:40

〔記者陳宜加／台北報導〕國人傳統慎終追遠，即使已是網路世代，不少人家裡仍點有祖先、神明燈，24小時點亮。消基會與經濟部標檢局合作，抽驗市面產品，發現高達8成中文標示不符規定，更有一件有觸電風險，呼籲安全為上，神明方能「永放光明」。

目前國內神明燈多來自台南、桃園，早年神明燈並未列入國家應施檢項目，自96年起列入，事隔10年，消基會針對市售神明燈檢測品質、標示等項目。從燈具電、金香舖、百貨銷售通路購得10件樣品，依國家與國際標準檢測。

經濟部標檢局第三組組長賴俊杰表示，根據檢測結果，有1件構造檢查、重要零組件比對不符國家標準；商品標示則全數符合規定，但中文標示部分有8件不合格。至於溫昇試驗、絕緣阻抗及耐電壓、洩漏電流等項目，全數過關。

台南「振明神明燈」為違規最嚴重者，構造檢查因內部配線為單層絕緣、且碰觸燈具金屬外殼，有觸電風險，重要零組件端子接線也與原申請文件不符。

針對違規產品，賴俊杰表示，可依商品檢驗法廢止其商品驗證登錄，並通知業者限期回收改正，否則處以10萬至100萬罰鍰。呼籲消費者選購有檢驗標示的商品，並檢視廠商名稱、地址與產品型號、規格，以及中文說明書或注意事項等。

他指出，過去神明燈發生多起意外事故，安全性未經把關，長久不當使用可能造成風險，呼籲民眾檢視家中神明燈有無符合標示。目前則每年針對市面流通商品，實施市場檢查計畫、購樣檢驗，如有不合格，追蹤調查原因並依法處理。

消基會董事長游開雄表示，近10年間疑似因神明燈釀成火災，去年就奪走10條人命。電器使用除了檢驗本身凸顯商品安全性問題，消費者使用時也應留意。

消基會委員蕭弘清表示，神明燈屬於電器產品，政府列檢前的神明燈目前仍常見於民間家中或廟宇，加上燈泡裸露、電線遭擠壓等不當使用習慣，具有相當程度風險，呼籲消費者回家檢查，並響應節能減碳，電器不用時拔掉插頭。