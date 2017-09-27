說好的5分鐘變參考 嘉市美食遊程參賽者怒給「一百萬負評」

嘉義市巷弄美食遊程競賽，得獎名單中社會組第二名影片長度惹議。（翻攝臉書）

2017-09-27 10:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府為推廣觀光，與嘉義市青創會合辦「2017嘉義市巷弄美食遊程設計創意PK賽」，26日晚得獎名單公布，網友抓包社會組第二名影片長度13分鐘56秒，與參賽簡章的5分鐘規定不符，引發其他參賽者不滿，留言灌爆主辦活動臉書粉絲頁，甚至有參賽者痛罵「給一百萬負評」！

今上午9點多，青創會長沈稚遊貼文道歉息眾怒，他表示這次的評審方式及要點有欠缺之處，「稚遊在此向所有的參賽者 說聲抱歉，未能周延活動及妥善處理，讓參賽者困擾，再一次道歉。」然而參賽者似乎不領情，僅4人按讚。

一名參賽者向媒體投訴說，參賽規定影片請以5分鐘為限，比賽結果出爐卻有得獎影片長達13餘分鐘，截止日期一改再改，對8月30日前完成的分享及按讚都很不公平，且得獎公布時間也延後9月20日截止。

昨晚主辦單位第一時間貼文回覆，內文提及「活動辦法訂定時，考量如果沒一個參考依據，擔心大家會沒辦法聚焦在重點上，所以才會訂了5分鐘的這個參考值出來」，此文一出惹怒眾參賽者，留言怒批，「不符規定的應該連參賽資格都沒有，竟然還得獎」，「原來一切都只是參考值」等，並有人號召網友給負評。

主辦單位今上午貼文道歉。（翻攝臉書）