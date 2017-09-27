比利時高價冰淇淋代理商 接連貯存逾期品 工廠又未登記

2017-09-27 09:59

〔記者周彥妤／台北報導〕比利時蜂鳥冰淇淋Glacio，一球要價百餘元，台灣代理商「振紳洋行實業股份有限公司」，遭台北市衛生局接連查獲貯存逾期的冰淇淋及咖啡豆，冰淇淋過期6個月至1年，咖啡豆更已過期8年。另外，北市產業發展局認定，該公司未依法辦理工廠登記，現場勒令停工並限期完成登記。

衛生局表示，8月接獲檢舉「振紳洋行實業股份有限公司」貯存逾期食品，當月14日派員前往，查獲庫房貯放4項逾期食品425件，共126.2公斤，包含已開封的「BELGIAN CHOCOLATE」（有效日期：2017年7月29日）、未開封的「比利時原裝進口－草莓雪酪」（有效日期：2017年4月4日）、「比利時原裝進口－香草玻本冰淇淋」（有效日期：2016年8月9日）及「比利時原裝進口－櫻桃冰淇淋」（有效日期：2017年4月4日）；9月7日，又再查獲1項未開封的「咖啡豆」（有效日期：2009年7月19日）5公斤。

衛生局表示，兩次查獲的5項逾期食品，現場立即封存，按違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項，「食品或食品添加物有下列情形之一者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣…第8款：逾有效日期…」，依法裁處新台幣120萬元罰鍰。

另外，衛生局指出，北市產業局認定該公司未依法辦理工廠登記，違反「工廠管理輔導法」規定，現場勒令停工並限期完成工廠登記。