坐博愛座壓力好大！ 她用手機秀「跑馬燈」讓人心疼

女孩以手機馬跑燈秀出「需要讓座請叫我」。（圖截自YouTube）

2017-09-27 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕捷運、公車等大眾運輸上設置的博愛座，常常因讓座問題引起爭議，很怕會遇到所謂的正義魔人，導致有些真正需要座位的人不敢使用。最近就有網友在公車上，看到一名女孩在博愛座上睡著，竟然還用手機跑馬燈秀出「需要讓座請叫我」，此舉也讓網友感嘆「讓座是美德是善意，不是應該！」

一名網友在臉書社團《爆料公社》po文並貼出一段影片，影片中可見，一名女孩坐在博愛座上睡著，但卻用手機跑馬燈秀出「需要讓座請叫我」。原PO表示，「現在搭公車還要這樣也真是辛苦了...上班、上課很累，但坐位子卻會被人覺得不應該？」，而這名女孩的最後手機也都弄到沒電了。原PO也感嘆的說「讓座是美德、是善意，不是應該！」

這篇文章也引起網友熱烈討論，「好女孩。窩心的小小動作，可讓人心疼不已，真是以妳為榮」、「已經累成這樣，還顧慮到有需要的人。」、「這孩子，心疼」、「看到這個我不知道該高興還是嘆息，因為當初設置博愛座的善意已被扭曲了。」、「看到博愛座三個字，就如坐針氈一般！早該廢了。」、「辛苦了這貼心的孩子...」。

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