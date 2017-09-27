今再探37度高溫 彭啟明：明午後變天轉涼

今仍維高溫炎熱的天氣，明午後將開始變天轉涼。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-27 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋高壓近日盤據台灣上空，為全台帶來持續晴朗炎熱的天氣，昨（26）日台北高溫更突破37.1度，寫下今年入秋以來最高溫紀錄。氣象專家彭啟明表示，今天仍維持過去數日的天氣，日最高溫也有機會突破37度，明午後會有一波鋒面到來，開始變天轉涼。

彭啟明指出，今天還是跟昨天一樣類似的天氣，中午非常炎熱，全台各地都有機會衝上33至37度，「在9月底是相當少見的溫度」；明天上午雖仍維持晴朗炎熱的天氣，但午後北方高壓南下，前緣的微弱鋒面將開始接近北台灣，帶來涼爽的空氣。到了當天晚上，東北風南下接近後，台灣北部、東部民眾將對溫度下降非常有感，預計週四到週六（28-30日）清晨低溫將降到24、25度，北部白天高溫更為有感，將從33-37度降到31度上下。

至於影響台灣西半部的空氣品質不佳問題，彭啟明表示，受大氣光化反應影響，中午時臭氧濃度在許多地區依舊偏高；明天晚上東北風南下，北方的細懸浮微粒更可能順著風向移入境內，呼籲敏感性的民眾，仍應儘量避免中午前後在戶外進行劇烈運動，並持續留意相關監測指數。