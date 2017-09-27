大台北今恐再飆37度！週四傍晚起鋒面近有秋意

今天持續受太平洋高壓籠罩，各地天氣晴朗穩定，西半部及東北部高溫可以來到34至36度，大台北有機會上看37度左右，花東高溫則在33度左右。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-27 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天持續受太平洋高壓籠罩，各地天氣晴朗穩定，降雨依舊不多，溫度方面西半部及東北部高溫可以來到34至36度，尤其大台北有機會上看37度左右，花東高溫則在33度左右。

中央氣象局指出，昨天各地都測到高溫紀錄，其中馬祖氣象站觀測到36.6度高溫，創下該地有紀錄以來史上全年的最高溫，今天陽光仍偏強，中午前後紫外線指數高，戶外活動除了適時補充水分也請做好防曬的工作。空氣品質部分，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

氣象局表示，週四白天微弱鋒面逐漸接近，台灣附近水氣將增多，多數地方雖仍維持晴到多雲，不過午後降雨範圍增加，除各地山區外，平地出現午後雷雨的機率也將提高。

週五、六受到鋒面的東北風影響，迎風面的北部（桃園以北）及東半部地區有局部短暫雨，這波冷空氣雖不強，但將為北台灣帶來秋天氣息，北部及東半部高溫約30至33度，相較前一天，北台灣高溫約下降3至5度，至於中南部地區影響較不大。

國際都市氣象：

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美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 27 ~ 34 29 ~ 34 26 ~ 33

今天全台天氣晴朗穩定。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）