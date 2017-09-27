09/27 各報重點新聞一覽

2017-09-27 06:26

自由時報

統促黨武力 出自竹聯幫六堂一隊

中華統一促進黨成員毆打台灣大學學生流血案，引發全國關注，在「白狼」張安樂領軍下的統促黨，警方已釐出有二十六人具竹聯幫中堅幹部身分，並涉入「政治暴力事件」，已被警方列為主要蒐證對象。同時，警方在其組織結構中，查出暗藏有竹聯幫的「六堂一隊」支持；他們除是統促黨黨員人頭外，亦是對外「武力窗口」。

賴揆：務實台獨主義者

行政院長賴清德昨首度在立法院進行施政方針報告並備詢。對於兩岸關係，賴昨上午答詢時表示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，下午再補充說，他是「務實的台獨主義者」、「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」。賴成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。

99歲準人瑞 照顧中風摯友25年

高齡九十九歲「準人瑞」林老先生，照顧六十五歲中風臥病在床的老朋友黃福成，毅然搬到宜蘭同住，不離不棄二十五年，去年底黃福成病情加重，林老先生擔心「老老人」照顧「老人」會被拆散安置，還曾嘗試參加照服員培訓，因年紀太大被拒絕，他最大心願是陪伴老友走下去，繼續過下一個中秋！

蘋果日報

「乾脆鞭刑」酒駕撞死女大生 可恨 罰不怕 輾碎正妹模特兒夢

酒駕又釀悲劇！一名曾參與伊林模特兒選拔的台韓混血正妹，才剛考上大學，前晚騎車要去同學家夜宿備課，未料在十字路口與左轉賓士車相撞，正妹人車彈飛10餘公尺重創不治，賓士駕駛酒測值0.21毫克，聲稱「只吃過薑母鴨」，警方已依公共危險、過失致死罪送辦；專家痛斥酒駕根本罰不怕，「乾脆用鞭刑好了！」

董念台嗆肉搜署長 政府：黑幫太過分

掃黑竟讓警政署長被肉搜！周日發生台大學生遭統促黨成員毆打濺血案件引發社會關注，警政署隨即展開雙北地區聯合掃黑，再生受刑人中心社長董念台昨竟在臉書貼文，要求網友肉搜警政署長陳家欽，協助找出陳的住處地址、電話，以利他親自登門拜訪。綠委林淑芬在臉書貼文揭露此事引發關注。對董作法，陳家欽昨不回應，警政署也說：「沒什麼好回應。」

聯合報

創閣揆首例 賴清德在立院：我主張台獨

行政院長賴清德昨首度赴立院報告及備詢，因其獨派立場鮮明，國親立委質詢時猛攻敏感的兩岸議題。賴揆強調：「我是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者」，並認為兩岸互不隸屬關係，因此，「不用在強權畫的圈子中打轉，根本不必在乎有些人的話。」

明年三月起 車險「酒駕加費」要調高了

汽車駕駛人注意，強制車險「酒駕加費」要調高了。金管會保險局昨天宣布，駕駛人被抓到酒後駕車，強制車險「加費固定金額」將從目前的二一○○元調高到三六○○元，而且酒駕「加費」次數無上限；新制將於明年三月一日上路。

中國時報

警方雙北大掃蕩 壓制黑道氣焰

有「台獨機關槍」之稱的學生李柏璋與統促黨員胡大剛等人的打人流血事件，引起高層震怒，警政署昨天凌晨發動北市3個警分局，針對轄內竹聯幫圍事特種行業進行掃蕩，宣誓意味濃厚，但引發業者和從業人員抱怨，指根本和統促黨無關，為何受牽連？

調整一例一休 勞部提6方向

行政院長賴清德上任後，一例一休修法蠢蠢欲動，勞動部今（27）日將召開「勞基法座談會」，列出6項討論方向，包括休息日出勤工資、加班補休、彈性工時等，替修法工作鋪路。勞團則發起「還我7天假」連署，要求新閣揆大破大立，還給勞工應有的權益。