精靈寶可夢GO大當機 狀況仍未排除

根據官方社群網站上的說明，目前仍在調查發生的主因，並積極搶修。（翻攝自精靈寶可夢GO官方臉書）

2017-09-27 00:27

〔記者吳柏緯／台北報導〕知名手機遊戲「精靈寶可夢GO」在昨天下午傳出全球伺服器大當機、無法登入遊戲的情況，雖然在昨晚8點後已有部分玩家回報狀況已解除，但截至稍早，仍有許多玩家反應無法登入。而到目前為止，官方的各社群網站仍未具體說明當機的原因。

事實上，從昨天中午開始，世界各地就有玩家陸續反映發生斷線和無法登入的情況，負責營運的Niantic一開始告知玩家可以透過回報問題排除此一狀況。不過昨天下午，包括台灣、日本、美國等地都出現大規模斷線與無法登入的情況。

根據官方社群網站上的說明，目前仍在調查發生的主因，並積極搶修。而昨天晚上8點過後，已陸續有玩家回報可以登入遊戲，但是包含補給點的運作、地圖上出現的寶可夢，甚至連線速度似乎都還有一些問題。而到目前為止也有許多玩家在社群網站上表示，仍然無法登入。

由於國內外的手機遊戲若遭遇此類故障事宜，營運方普遍都會祭出各式補償，賠償玩家。因此包含台灣在內，世界各國都傳出玩家希望官方能夠祭出補償措施，包含延長活動時間、增加道具使用次數或時間、金幣補償等，不過官方目前為止也未有任何回應。