觀光慘業曙光？ 他們花1個月讓飯店總營收成長53％

2017-09-27 11:45

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客不來，不少台灣三、四星級的飯店旅館傳出倒閉潮，變成觀光「慘」業，觀光局統計，今年至8月為止，來台外國旅客比去年同期下滑4％，但全台總客房數卻成長超過6.5％。網路新創業者分析，雖然中客團下滑，但中小型飯店業者仍可透過網路訂房平台或網路行銷，提高住房率及收入；旅館業者則無奈表示，有人幫忙是好事，但目前國內法規對於境外訂房平台沒有約束力，導致訂房平台拿了佣金走人，卻要旅館業者幫忙繳稅金，發生消費糾紛還要自理，非常不公平。

新加坡新創業者ZUZU Hospitality Solutions台灣執行長謝怡瑩說，台灣旅宿市場需求成長趨緩、市場競爭更加激烈，中小型獨立飯店尤其首當其衝。她認為，透過妥善的營收管理計畫，增加多元線上分銷通路 、提升旅客體驗與進行評論管理等，都能加強獨立飯店競爭力，避免被市場淘汰。

ZUZU Hospitality Solutions目前共管理台灣15間中小型獨立飯店、超過600間客房，約3個月期間，以暑假8月份為例，較去年同期平均為全台合作飯店的住房夜次提升47％、總營收成長53％，網路預訂佔比平均成長8％，減緩消費者行為改變所造成的團體旅客下滑衝擊，搶攻網路散客預訂市場。

旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，對業者和旅客來說，多一個管道認識彼此當然很好，業者也很樂意有人幫忙，但現實是，國外的訂房平台向旅館業者收取佣金後就走人，旅館竟然還要幫忙繳稅，若有什麼糾紛，政府也是找旅館算帳，主管機關觀光局應該要想辦法制定機制，否則旅館業已是寒冬，不能再慘。

台灣優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，8成來台外國旅客都停留在台北市，因此都會區的旅館跟OTA（線上旅遊網）業者合作，有助於吸引外客來住，但主要受中客影響的是中南部及花東業者，這些地方業者與OTA合作要吸引外客進來機率不高，就算有也是杯水車薪，政府應該多思考如何讓更多國外旅客到台北以外的地方玩，這樣業者與OTA業者合作才有意義。

ZUZU Hospitality Solutions2016年創立，主要提供亞洲中小型獨立飯店所有線上分銷、營收管理專業解決方案，目前跨足亞洲5國25個熱門城市，共管理150家飯店，預計在2018年第四季將管理亞洲800間飯店32000間客房線上銷售。