15年教師節沒賀卡 這句話讓SUPER教師哭了

2017-09-26 23:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕老師，我找到工作了，我沒有讓你擔心！這句簡單的問候，卻讓彰化縣二林高中特教班老師林永成淚留不止。

林永成奉獻教育15年，教導過上千位有學習與智能障礙的學生，面對這群「被放棄」的小孩，他見一個教一個，努力貫徹特教IEP精神，獲得今年彰化縣Super教師、全國優良特教人員的殊榮，在教師節前夕，林永成收到畢業學生找到工作的好消息，他激動的說，雖然從來沒收過教師節賀卡，但他看到教育回饋的力量。

40歲的林永成擅長機械操作，長期面對冷冰冰的金屬，卻淹沒不住他悲天憫人的心腸，就讀彰師大工教系三年級時申請特教輔系，畢業後毅然決然投入特殊教育學校12年，3年前來到二林高中擔任特教班老師，在缺乏特教學校資源下，令他精益求精，研發適性教材，獲得第2屆特殊教育教材比賽優等，在校園也連續15年擔任輔導老師，成為學生與家長家最可靠的溝通橋樑。

林永成表示，接觸特教也許是一種使命，記得10歲時，鄰居有對老夫妻育有一位胖達百公斤的孩子，雖然已經成年，可是行為舉止常嚇到人，因此很多人都排擠他、怕他，他不懂為什麼這個社會沒有人要幫他？直到有一天老夫妻的丈夫去世，老太太因年紀大到安養中心，胖孩子也被隔地安置，母子就此分離，有沒有再見面也不知道了。

林永成說，這件事一直耿耿於懷，所以就讀彰師大時決定申請特教輔系，雖然特殊教育學起來很吃力，但自己越讀越有興趣，不過第一天實習時，還是被15位學生嚇到，拉屎、尖叫、自殘的樣樣來，但當時沒有退縮的餘地，知道教育是唯一能改變他們的方法，不能放棄

「人人是可造的，是可以學習的，只要找對方法，就會有加倍的效果」，林永成說，10年前教導一位有情緒障礙跟中度智障的學生，透過學習，他學會自我控制，還能參加特奧競賽拿金牌，並得到總統教育獎肯定，畢業這幾年他已能在社會職場上自力更生，這就是教育最好的回饋。

他也說，擔任特教老師15年，沒有謝師宴也沒有畢業生寫來的教師節卡片，但接到畢業學生打來說，「老師我找到工作了，你不用擔心我了」簡單的一句話，卻讓自己淚留不止，覺得一切的堅持值得了。